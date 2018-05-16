Участок ул.Чижевских в Минске с 25 мая по 1 июня закроют для транспорта

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 25 мая временно закрывается движение всех видов транспорта по ул. Чижевских от Игуменского тракта до ул. Я.Лучины, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Изменения связаны проведением дорожных работ и будут действовать по 1 июня. Движение автобусов маршрута №102 организуется по ул. Маяковского, Игуменскому тракту, ул. Я.Лучины, Турова и далее по маршруту с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке, включая остановочный пункт "Чижевских" по Игуменскому тракту, в обоих направлениях.

Движение автобусов маршрутов №3С (в обоих направлениях), №85С (в направлении ДС Дружная) организуется через ул. Я.Лучины, Игуменский тракт, Маяковского без выполнения промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке.-0-