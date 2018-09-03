Участок ул.Маркса перекроют в Минске 8-9 сентября на время полумарафона

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участок ул.Маркса перекроют в Минске 8-9 сентября в связи с проведением Минского полумарафона, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
С 9.00 8 сентября до окончания мероприятий 9 сентября будет запрещена парковка и движение транспортных средств на ул.Маркса на участке от ул.Свердлова до ул.Энгельса.
Кроме того, в Госавтоинспекции обратили внимание, что 8 сентября с 9.00 в связи с проведением международного футбольного матча будет запрещена парковка на территории, прилегающей к стадиону "Динамо", по улицам Кирова, Ульяновская и Свердлова.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.432 BYN
|2.418 BYN
|2.427 BYN
|USD
|2.0839 BYN
|2.085 BYN
|2.087 BYN
|RUB
|3.0618 BYN
|3.066 BYN
|3.08 BYN