Участок ул.Маркса перекроют в Минске 8-9 сентября на время полумарафона

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участок ул.Маркса перекроют в Минске 8-9 сентября в связи с проведением Минского полумарафона, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 9.00 8 сентября до окончания мероприятий 9 сентября будет запрещена парковка и движение транспортных средств на ул.Маркса на участке от ул.Свердлова до ул.Энгельса.

Кроме того, в Госавтоинспекции обратили внимание, что 8 сентября с 9.00 в связи с проведением международного футбольного матча будет запрещена парковка на территории, прилегающей к стадиону "Динамо", по улицам Кирова, Ульяновская и Свердлова.-0-