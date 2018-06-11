Участок ул.Ульяновской в Минске с 12 июня закрывается для движения транспорта

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участок ул.Ульяновской от ул.Энгельса до ул.Красноармейской с 12 июня закрывается для движения транспорта, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Автобусы маршрута №901 в обоих направлениях будут ходить от ул.Ульяновской до ул.Первомайской по ул.Ленина, Смоленской, Пулихова с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта "Парк Горького" по ул.Пулихова в направлении ДС "Дружная".

У лицея БГУ в обоих направлениях транспорт останавливаться не будет. Движение на участке ул.Ульяновской закрывается до 24 июня.

Как сообщалось, временный автобусный маршрут №901 "ДС Дружная - Комаровский рынок" организован в Минске на время прекращения трамвайного движения по ул.Первомайской, Ульяновской и Бобруйской. Трамвайная линия закрылась на реконструкцию 1 марта. При модернизации участка применяются современные технологии, в том числе по устройству бесшпального пути. Как ожидается, работы завершатся до 14 сентября.-0-