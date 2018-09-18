Участок ул.Володько в Минске закроют для движения транспорта с 19 сентября

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участок ул. Володько от ул. Аэродромной до ул. Воронянского закрывается для движения транспорта с 19 сентября из-за ремонта, сообщили БЕЛТА на предприятии "Минсктранс".
Работы будут проводиться до 23 сентября. Движение автобусов маршрута №198Э на участке от ул. Денисовской организуется по ул. Аэродромной, Чкалова без выполнения остановочных пунктов на изменяемом участке.
Остановочные пункты "Радищева" и "Ковальская Слобода" выполняться не будут.-0-
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