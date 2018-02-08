Учебно-спортивный центр появится в Брестском областном училище олимпийского резерва

8 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском государственном областном училище олимпийского резерва ведется строительство учебно-спортивного центра, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор учреждения Юрий Питерский.

Проект "Строительство учебно-спортивного центра с реконструкцией здания по ул. Пригородная в Бресте" реализуется по социальной программе "Газпром - детям Беларуси". Финансирование объекта осуществляется на долевых условиях. Средства выделяет ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", также деньги направляются из областного и городского бюджетов.

Проект предусматривает реконструкцию здания училища, строительство нового корпуса общежития на 200 мест (уже началась закладка его фундамента). На территории учреждения образования появятся новые спортивные сооружения. Будут установлены уличные антивандальные тренажеры, обустроены волейбольная и баскетбольная площадки, мини-футбольное поле, беговая дорожка с искусственным покрытием (200 м), сектор для легкоатлетических метаний и воркаут-площадка. Кроме того, на цокольном этаже новостройки разместятся многофункциональный разминочный спортзал и две сауны.

Строительные работы на объекте будут вестись в два этапа. Первый пусковой комплекс предполагает возведение здания общежития, а также замену кровли старого корпуса и утепление фасада. На втором этапе там будет вестись внутренняя перепланировка. "Сейчас на первом и втором этажах существующего здания училища размещаются учебные классы и административные помещения. Третий и четвертый этажи отведены под общежитие. Когда мы переселим детей в новый корпус, на освободившихся площадях будет проведена перепланировка под кабинеты", - пояснил Юрий Питерский.

Модернизация областного училища олимпийского резерва завершится в середине 2019 года. Ввод в строй этого объекта станет подарком Бресту к его 1000-летию.-0-