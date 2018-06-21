Учебный кинологический центр открылся в Гомеле

21 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Учебный центр по кинологии для детей и молодежи открылся сегодня в Гомеле, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель ОО "Гомельский областной клуб спортивного и декоративного собаководства" Алексей Хмылев.

Проект реализован Гомельским областным клубом спортивного и декоративного собаководства совместно с главным управлением образования Гомельского облисполкома.

Как отметил собеседник, юные кинологи занимаются в областном эколого-биологическом центре детей и молодежи уже пятый год, однако до этого времени тренировки проходили в приспособленных условиях. В новом центре создан кабинет для теоретических занятий, а также фото- и грумзона для собак. В перспективе планируется оборудование учебно-тренировочной площадки для практических занятий с собаками на стадионе "Луч".

На теоретических занятиях ребятам расскажут об особенностях разных пород, обучат основам дрессировки, хендинга (показа собак на выставках), груминга (профессионального ухода за шерстью) и другим азам собаководства. Учебная программа предусматривает также знакомство с профессиями в сфере кинологии, со службой на страже Родины. "Объединение работает в тесном сотрудничестве с кинологами Гомельского областного управления Департамента охраны МВД, таможенной кинологической службы", - подчеркнул руководитель клуба.

Теоретический и практический спецкурсы будет проводить Алексей Хмылев, мастер-классы по грумингу и фотосъемке животных - приглашенные специалисты. Помогать в образовательном процессе будут учебно-тренировочные животные клуба - немецкие овчарки, лабрадоры, ретриверы.

Кроме того, Гомельский областной клуб спортивного и декоративного собаководства проводит социальные акции по канистерапии - лечению и реабилитации детей с особенностями психофизического развития при помощи собак. К этим мероприятиям смогут присоединиться и воспитанники центра. Также после подготовки ребята и их четвероногие напарники попробуют свои силы в соревнованиях кинологов, выставках собак различных пород.

"Система кинологических клубов для детей и молодежи при ДОСААФ развивалась еще со времен СССР. Затем был период определенного затишья, но интерес подростков к собаководству оставался всегда. К тому же данное направление объединяет патриотическое воспитание, профориентацию, бережное отношение к природе и формирование ответственности. Это сегодня актуально", - считает Алексей Хмылев.

Занятия начнутся в сентябре, однако записаться в центр по кинологии можно уже сейчас. В группы набирают детей от 12 лет.-0-