Учение по ликвидации последствий паводка пройдет 16 марта в Столбцовском районе

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Командно-штабное учение по отработке действий в случае подтоплений пройдет в Столбцовском районе 16 марта, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Органы управления и силы Государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны (ГСЧС и ГО) проведут учение. Цель тренировки - совершенствование навыков работы данных органов управления и сил ГСЧС И ГО района по защите населения от различных чрезвычайных ситуаций.

Учение пройдет в два этапа. На первом будут отработаны действия аварийных служб при подтоплении склада минеральных удобрений, домов граждан, повреждении зданий сильным ветром. Одной из вводной станет обнаружение источника ионизирующего излучения в здании автовокзала. На втором этапе участники будут справляться с разрушением талыми водами участка дороги, а также угрозой обрушения кровли магазина. По окончании учения будут подведены итоги и дана оценка работы Столбцовского районного звена Минской областной подсистемы ГСЧС.

В качестве посредников в учениях примут участие специалисты по ГСЧС и ГО комитетов, управлений облисполкома и ряда областных организаций: Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома, УВД Миноблисполкома, Минский областной союз потребительских обществ, объединение "Минскмелиоводхоз", Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, КУП "Минскоблдорстрой". Кроме этого, к практической работе в рамках учения привлекается Минская областная организация Белорусского общества Красного Креста.-0-