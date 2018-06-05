Учения по ликвидации условного незаконного вооруженного формирования проходят в Могилевской области

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учения по проверке готовности государственных органов к реагированию и взаимодействию по ликвидации условного незаконного вооруженного формирования проходят в Могилевской области. Такая информация размещена на сайте Комитета государственной безопасности, сообщает БЕЛТА.
В мероприятиях принимают участие подразделения КГБ, МВД, Госпогранкомитета, Вооруженных Сил, МЧС и других государственных органов.
Сценарием учений, которые продлятся по 7 июня, предусмотрено задействование военной техники.
Мероприятия проводятся в рамках подготовки к обеспечению безопасности II Европейских игр, которые состоятся в Беларуси в 2019 году.-0-
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