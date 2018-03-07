Ученики и педагоги школы в Березовском районе своими силами создали новый кабинет труда

7 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Комфортные условия для учебного процесса своими силами создает в Год малой родины коллектив базовой школы в агрогородке Нарутовичи Березовского района, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор учреждения образования Ирина Ворабьева.

На днях в школе открылся новый кабинет обслуживающего труда для девочек. Учебный класс создан хозспособом на базе биологического комплекса школы без посторонней помощи. Средства на его создание коллектив учреждения образования заработал самостоятельно. Дело в том, что Нарутовичская базовая школа уже два года участвует в белорусско-голландском проекте "Помоги людям". По безвозмездной спонсорской помощи из Нидерландов школа получает семена моркови, свеклы, капусты, огурцов, картофеля, лука. Выращенный урожай идет на удешевление питания школьников, а излишки сельхозпродукции реализуются. Вырученные от продажи деньги используются на нужды учреждения образования.

"В течение двух лет мы копили средства для создания кабинета обслуживающего труда. У нас такого кабинета вообще не было, занятия у девочек проходили в разных классах. Своими силами сделали ремонт помещения, подвели необходимые коммуникации. Приобрели сделанные под заказ две небольшие кухни, вытяжку, мойку, посуду. Мастера трудового обучения дали вторую жизнь школьной мебели. Отдел образования, спорта и туризма райисполкома приобрел для нас электрическую плиту и две швейные машинки", - рассказала Ирина Ворабьева.

В Год малой родины в школе намерены создать максимально комфортные условия для детей. "Конечно, главное это учебный процесс. Но не менее важно и то, в каких условиях он проходит. Особенно приятно то, что мы делаем все своими руками, - подчеркнула директор школы. - Мы решили на этом не останавливаться. Раз уж взялись за трудовое обучение, будем теперь подтягивать до нужного уровня и мастерскую технического труда для мальчиков. Запланировали сделать ремонт помещения, обновить верстаки, мебель. Надеемся также на помощь со стороны родителей".-0-