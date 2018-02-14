Ученые из пяти стран обсудят значение Туркманчайского мирного договора на конференции в Гомеле

14 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международная научная конференция "Туркманчайский мирный договор: к 190-летию события" пройдет 15 февраля в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете форума.

Участниками мероприятия станут ученые из Беларуси, Азербайджана, Армении, России и Украины.

Форум будет проходить на двух площадках: пленарное заседание и панельные дискуссии состоятся в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины, проведение круглого стола запланировано в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

Проблемное поле конференции охватывает несколько направлений. Это внешняя политика государств в первой половине XIX века, события русско-персидской войны 1826-1828 годов, заключение Туркманчайского мира и его значение в мировой истории, а также в жизни народов Закавказья. Кроме того, будут представлены доклады о жизни и деятельности непосредственных участников тех событий, в том числе Ивана Паскевича и Александра Грибоедова.

Во время работы круглого стола в музее дворцово-паркового ансамбля участники познакомятся с уникальными артефактами, среди которых верительная грамота императора Николая I Ивану Паскевичу на право подписания Туркманчайского мирного договора, грамота на получение им графского титула, именное оружие полководца, батальная живопись XIX века, запечатлевшая ратные подвиги.

Организаторами конференции являются главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома, Российский центр науки и культуры в Гомеле, Институт истории НАН Беларуси, ГГУ имени Ф.Скорины, Гомельский дворцово-парковый ансамбль.

Туркманчайский мирный договор был подписан 10 (22) февраля 1828 года в деревне Туркманчай (близ Тебриза) между Российской империей и Персией (Ираном). Документ ознаменовал завершение русско-персидской войны 1826-1828 годов. В разработке условий договора участвовал Александр Грибоедов. С российской стороны мирный трактат подписали Иван Паскевич и командированный Министерством иностранных дел действительный статский советник Александр Обресков, с иранской - Аббас-Мирза и мирза Абул-Хасан-хан.-0-