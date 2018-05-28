Ученые из пяти стран обсудят в Гомеле пути формирования государственности

28 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международная научная конференция "Беларусь и соседи: пути формирования государственности, межнациональных и межгосударственных отношений" пройдет в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины 29-30 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Участниками форума станут ученые-историки, преподаватели вузов, сотрудники научно-исследовательских институтов, работники архивов из Беларуси, Латвии, Украины, России, Польши.

Мероприятие откроется пленарным заседанием и продолжится работой двух тематических секций, во время которых участники представят научные доклады, касающиеся взаимоотношений государств Центральной и Восточной Европы на различных исторических этапах, роли личностей в процессе формирования государственности. Также в программе - проведение круглого стола, культурно-экскурсионные мероприятия.

"Конференция проводится уже в седьмой раз. Традиционно в центре внимания ее участников вопросы взаимоотношений между сопредельными странами, их взаимовлияние на формирование государственно-правовых структур и институтов, социальных практик реализации национальных идей", - отметили в вузе.

По материалам конференции будет издан сборник научных статей.-0-