Ученые из шести стран обсудят проблемы радиобиологии на конференции в Гомеле

27 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международная научная конференция "Радиобиология: актуальные проблемы" пройдет в Институте радиобиологии НАН Беларуси в Гомеле 27-28 сентября, сообщила корреспонденту БЕЛТА ученый секретарь Института Екатерина Клементьева.
На форуме соберутся около 100 ученых из Беларуси, России, Казахстана, Литвы, Швеции и Японии. Участники изучат результаты научных исследований по оценке влияния электромагнитных неионизирующих излучений различного диапазона на биосистемы всех уровней. В спектре заявленных тем - медико-биологические аспекты действия радиации, формирование доз облучения на биоту и человека, способы их снижения, а также актуальные вопросы риск-менеджмента.
Ученые рассмотрят и методы радиоэкологического мониторинга загрязнений окружающей среды на отдаленном этапе после ядерных аварий на Чернобыльской АЭС и на Фукусима-1, а также на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне. Будут обсуждены вопросы перераспределения и переноса радионуклидов в экосистемах.
Актуальным сегодня является также изучение воздействия естественных и техногенных излучений различных диапазонов и частот, которым подвергаются все группы населения, отметила Екатерина Клементьева.
Планируется, что по итогам форума материалы конференции будут опубликованы в тематическом сборнике, а также на сайте Института радиобиологии.-0-
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