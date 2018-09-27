Ученые из шести стран обсудят проблемы радиобиологии на конференции в Гомеле

27 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международная научная конференция "Радиобиология: актуальные проблемы" пройдет в Институте радиобиологии НАН Беларуси в Гомеле 27-28 сентября, сообщила корреспонденту БЕЛТА ученый секретарь Института Екатерина Клементьева.

На форуме соберутся около 100 ученых из Беларуси, России, Казахстана, Литвы, Швеции и Японии. Участники изучат результаты научных исследований по оценке влияния электромагнитных неионизирующих излучений различного диапазона на биосистемы всех уровней. В спектре заявленных тем - медико-биологические аспекты действия радиации, формирование доз облучения на биоту и человека, способы их снижения, а также актуальные вопросы риск-менеджмента.

Ученые рассмотрят и методы радиоэкологического мониторинга загрязнений окружающей среды на отдаленном этапе после ядерных аварий на Чернобыльской АЭС и на Фукусима-1, а также на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне. Будут обсуждены вопросы перераспределения и переноса радионуклидов в экосистемах.

Актуальным сегодня является также изучение воздействия естественных и техногенных излучений различных диапазонов и частот, которым подвергаются все группы населения, отметила Екатерина Клементьева.

Планируется, что по итогам форума материалы конференции будут опубликованы в тематическом сборнике, а также на сайте Института радиобиологии.-0-