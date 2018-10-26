Ученых Польши и Беларуси соберет в Гродно научная конференция

26 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ведущих ученых Польши и Беларуси соберет сегодня в Гродно международная научная конференция "Шлях да ўзаемнасці", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Гродненского облисполкома.

В форуме, который пройдет на базе Гродненского госуниверситета им. Янки Купалы, примут участие около 60 ученых. Профессиональная деятельность участников связана с перспективами развития белорусско-польского приграничья, межнациональной культурой, литературным и историческим наследием.

В центре внимания докладчиков будут вопросы изучения диалектного языка приграничного региона. Кроме того, ученые обсудят литературные белорусский и польский языки. Темами конференции также станет литературный потенциал писателей, которые жили на Гродненщине и Белосточинне. Порассуждают ученые об исторических реалиях современного славянского мира и их влиянии на белорусско-польские отношения как в культурном, так и в социально-экономическом аспектах.

"Во время конференции будут обозначены дальнейшие пути развития белорусско-польских отношений, которые помогут обеспечить современный диалог, основанный на дружбе и уважении", - отметили в пресс-службе облисполкома.

Международная конференция "Шлях да ўзаемнасці", занимающая авторитетное положение в научной жизни двух стран, пройдет в 24-й раз. Ежегодно форум принимает то белорусская, то польская сторона. По ее итогам было выдано 18 томов научных статей.

Организаторами конференции выступают Гродненский облисполком, ОО "Союз поляков на Беларуси", Уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь, Белорусское общественно-культурное товарищество в Польше, а также ГрГу им. Янки Купалы в сотрудничестве с кафедрой белорусской филологии университета в Белостоке.-0-