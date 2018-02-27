Учреждения культуры Могилевской области в 2017 году заработали на 10% больше

27 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/.Учреждения культуры Могилевской области в 2017 году заработали Вr9,4 млн, что на 10% больше уровня 2016-го (при задании 109%). Об этом сообщила сегодня на итоговой коллегии главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома его начальник Екатерина Музыченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования государственных организаций культуры в 2017 году сложилась на уровне 15,82% при доведенном области показателе 14,15%. Немаловажную поддержку в развитии культуры и искусства Могилевской области, а также материальную помощь из личных средств оказывают ряд банков, организаций и физических лиц.

В 2017 году привлечено Вr478 тыс. спонсорской помощи, ее объем увеличился на 32% к уровню 2016-го. Значительная ее часть предоставлена спонсорами на проведение таких творческих проектов, как республиканский праздник "Купалье", международные фестивали "Венок дружбы", "Золотая пчелка", "Магутны Божа".

Кроме того, в рамках международной технической помощи ЕС/ПРООН "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь" в 2017 году грантовую поддержку в сфере культуры получили проекты "Творчество без границ" Кличевского краеведческого музея, "Развитие гончарства для узнаваемости территории Краснопольского района" Краснопольского районного историко-этнографического музея, "Радомля - древний город радимичей" Централизованной клубной системы Чаусского района и другие.

"Внебюджетную деятельность нужно продолжать и активизировать. На мой взгляд, это будет способствовать сохранению и возрождению историко-культурного наследия региона, развитию учреждений культуры, улучшению их материально-технической базы, повышению заработной платы в сфере культуры", - подчеркнула Екатерина Музыченко.-0-