29 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Удельный вес крупных розничных сетей в товарообороте Минска составляет около 40%. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Доморацкий.

"Статистика говорит, что около 90% открывшихся в Минске в 2017 году торговых объектов являются магазинами так называемой шаговой доступности с торговой площадью до 300 кв.м. Удельный вес крупных розничных сетей в товарообороте Минска составляет около 40%", - отметил Андрей Доморацкий.

По его словам, ни одна из крупных торговых сетей в Минске не приближается к превышению 20%-й доли в объеме товарооборота продовольственных товаров. "К примеру, ЗАО "Юнифуд" (торговая сеть "Алми") занимает в товарообороте города 2,2%, ООО "Табак-Инвест" ("Корона") - 5,38%, СООО "Либретик" ("Соседи") - 4,16%, СООО "Белинтерпродукт" ("Рублевский") - 6,02%", - рассказал он.

Андрей Доморацкий также рассказал о развитии государственной торговой сети под брендом "Радзивилловский": "На начало реорганизации в составе КУП "Торговый центр "Радзивилловский" работали 4 магазина, 2 ресторана, кафе, бар и кафетерий. Сейчас в эту государственную торговую сеть входят 29 магазинов, которые расположены в жилой застройке (так называемые магазины у дома) и 14 объектов общепита".

По его словам, в результате проделанной работы торговая площадь КУП "Торговый центр "Радзивилловский" увеличилась в 4,3 раза до 8,7 тыс. кв.м. Удельный вес товарооборота магазинов сети на начало реорганизации в продовольственном товарообороте города составлял около 1%, в 2017 году - 1,6%.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-