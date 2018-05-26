Указ по недостроенному комплексу "Аркадия" находится на стадии согласования - Шорец

26 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. Указ по недостроенному жилому комплексу "Аркадия", застройщиком по которому выступает СООО "Тамбаз", находится на стадии согласования, сообщил сегодня во время прямой линии председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Андрея Шорца, в подготовке документа задействованы различные министерства и ведомства (министерства финансов, экономики, юстиции, налоговая служба и др.). "О конкретных сроках говорить пока рано. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы быстрее эту проблему решить", - отметил он.

Дольщиков волновали вопросы включения страховых выплат в нормативно-правовой акт. "Я не готов сейчас сказать. Имущество, которое есть у "Тамбаза", должно быть реализовано, а средства направлены на строительство дома", - сказал Андрей Шорец.

Он подчеркнул, что принимаемые меры направлены на то, чтобы максимально задействовать имеющиеся у "Тамбаза" ресурсы и с минимальными затратами завершить работы на объекте.

На вопрос, какие варианты решения проблемы рассматриваются, Андрей Шорец ответил, что планируется замена застройщика. "Вариант один - поменять застройщика, реализовать то, что есть у "Тамбаза", направить на стройку, а что не хватает, доплатят дольщики", - сказал Андрей Шорец. Ожидается, что доплаты будут начисляться параллельно строительству. "Получив ключи, как правило, жители считают, что можно не платить. У нас есть несколько судов по другим домам, когда люди не выполняли взятые на себя обязательства", - заметил Андрей Шорец.

Предполагается, что конкретные сроки выплат будут определены в нормативных правовых актах. Жилье в это время будет находится в собственности застройщика. После принятия указа запланирована экспертиза дома. "Будем заниматься, чтобы она прошла в первоочередном порядке", - добавил Андрей Шорец.

Что касается выделения льготного кредита дольщикам на достройку дома, то такой вариант не рассматривается.

Как сообщалось ранее, столичной финансовой милицией возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора совместного общества с ограниченной ответственностью. Установлено, что бывший гендиректор СООО "Тамбаз" использовал не по назначению денежные средства, привлеченные посредством выпуска и реализации жилищных облигаций для финансирования строительства двух жилых домов в границах улиц Богдановича - Амурской - Тургенева - Тиражной и улиц Богдановича - Корш-Саблина - Тургенева - перeулка Верхнего. Эти деньги были израсходованы на исполнение обязательств общества по строительству другого жилого дома, а также на оплату строительных материалов и строительно-монтажных работ на иных объектах, которыми занималось СООО "Тамбаз".

В результате фирма не исполнила обязательства по строительству профинансированных объектов, что повлекло причинение ущерба покупателям жилищных облигаций на сумму Br21,5 млн и существенного вреда государственным интересам в социальной сфере. Бывший генеральный директор задержан, уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями).-0-