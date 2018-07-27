УКС Советского района возьмется за дома-долгострои "Тамбаза" после всех согласований

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После подписания нормативно-правового акта о смене застройщика для завершения строительства жилых домов ООО "Тамбаз" за дело возьмется УКС Советского района Минска, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главы Администрации Советского района Максим Соколов по итогам очередной встречи с держателями жилищных облигаций компании.

Решение вопроса об окончании строительства жилых домов в квартале ул. М.Богдановича - ул. Корш-Саблина - ул. Тургенева - пер. Верхний (2-я очередь) и в квартале ул. М.Богдановича - ул. Амурская - ул. Тургенева - ул. Тиражной (4-я очередь) приближается к финишу. "Мы предложили нормативный правовой акт - указ Президента о смене застройщика, сейчас он проходит необходимые согласования. В данный момент - в Министерстве юстиции. Это займет около месяца. Потом предстоит еще ряд шагов, по мере которых документ, возможно, будет корректироваться, дорабатываться. Когда все процедуры будут пройдены, в дело вступит УКС района", - сказал Максим Соколов.

На сегодняшний день сценарий развития событий, если указ будет подписан, следующий. УКС обследует конструкции, выполнит проектирование и определит процент готовности домов. Предполагается и выделение ссуды на необходимую сумму из местного или республиканского бюджетов. Ту часть, за счет которой достроят само жилье, придется вернуть держателям облигаций. Конкретные суммы будут известны после оценки объектов незавершенного строительства и доработки проектной документации.

Разработчики документа рассчитывают, что стройка высоток возобновится к середине 2019 года. Для граждан, решившихся достраивать свою недвижимость, цена за квадрат повысится на 2% от себестоимости. Механизм расчетов доплат для владельцев заветных квадратов, внесших оплату до и после девальвации, будет проработан совместно с Минфином и Минстройархитектуры так, чтобы соблюсти социальную справедливость.

Отказные квартиры и торгово-офисные помещения будут продаваться по рыночной стоимости.

"Также документом предложено перечислить ООО "Тамбаз" для дальнейшего расчета с кредиторами средства, которые останутся от продажи встроенных помещений и после возврата бюджетных ссуд", - добавил Максим Соколов.

Как сообщалось, столичной финансовой милицией возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора совместного общества с ограниченной ответственностью. Установлено, что бывший гендиректор ООО "Тамбаз" использовал не по назначению денежные средства, привлеченные посредством выпуска и реализации жилищных облигаций для финансирования строительства двух жилых домов в границах улиц Богдановича - Амурской - Тургенева - Тиражной и улиц Богдановича - Корш-Саблина - Тургенева - перeулка Верхнего. Эти деньги были израсходованы на исполнение обязательств общества по строительству другого жилого дома, а также на оплату строительных материалов и строительно-монтажных работ на иных объектах, которыми занималось ООО "Тамбаз". В результате фирма не исполнила обязательства по строительству профинансированных объектов, что повлекло причинение ущерба покупателям жилищных облигаций на сумму Br21,5 млн и существенного вреда государственным интересам в социальной сфере. Бывший генеральный директор задержан, уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями).-0-