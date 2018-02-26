Укушенный далматином в Новополоцке малыш переведен в минскую больницу

26 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Ребенка, которого за голову укусила собака в Новополоцке, перевели в минскую больницу. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Состояние восьмимесячного малыша стабильное. Как проинформировали в пресс-службе Минздрава, мальчик был осмотрен ведущими неврологами и нейрохирургами. В ближайшее время его планируют выписать.

Следователи Новополоцкого городского отдела СК продолжают проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Что касается собаки, то она остается у хозяйки (бабушки ребенка). Далматин имеет ветеринарный паспорт, ему сделаны прививки. Собака зарегистрирована в местном ЖЭСе. Псу 13 лет, ранее агрессии в отношении людей он не проявлял.

Как сообщалось, инцидент произошел 19 февраля около 11.00. В гости к бабушке приехала молодая мать с ребенком. В какой-то момент, когда обе женщины и ребенок были на кухне, ползающего по полу малыша укусила за голову собака. Первую помощь пострадавший получил в Новополоцке, а затем был прооперирован в отделении нейрохирургии Витебской областной клинической больницы.-0-