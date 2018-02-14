Умение продавцов решать конфликты с покупателями оценят на конкурсе в Гродно

14 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно сегодня проведут областной конкурс продавцов продовольственных и непродовольственных товаров "Белорусский мастер-2018", сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Гродненского областного комитета Белорусского профсоюза работников торговли Светлана Семенчук.

Участие в таком состязании примут лучшие специалисты торговли. Пройдет конкурс в несколько этапов. Одним из них станет внештатная ситуация, в которой окажутся участники. В форме деловой игры будут смоделированы различные непростые моменты, с которыми торговые работники нередко сталкиваются в практике продаж.

"Конфликты с посетителями торговых объектов знакомы каждому продавцу. Например, покупатель может утверждать, что его неверно рассчитали, грубить или необоснованно обвинять продавца. Именно от уровня профессионализма зависит, насколько умело справится сотрудник магазина с такой нештатной ситуацией", - рассказала Светлана Семенчук.

Продавцам также предстоит продемонстрировать работу в торговом зале, за прилавком и на кассовом аппарате. Будет учитываться не только быстрое и грамотное обслуживание покупателей на кассе, но и правильная выкладка товаров, знание ассортимента, оформление витрин и ценников. Работников прилавков проверят и на знание теории. Специальное тестирование определит владение правилами торговли и законодательства о защите прав потребителей.

Сегодня покупатель выбирает тот или иной торговый объект не только по ценовому фактору, конкретному товару, но и по уровню обслуживания. "Культура обслуживания, доброжелательность, внимательность и общительность станут основными критериями для оценки конкурсантов", - пояснила Светлана Семенчук. Она подчеркнула, что лучшие продавцы, которых определят по итогам всех испытаний, представят Гродненскую область на республиканском этапе конкурса профессионального мастерства "Белорусский мастер-2018".-0-