Универсам "Центральный" в Минске выставлен на продажу

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Универсам "Центральный" на пр. Независимости в Минске выставлен на продажу. Такая информация размещена на сайте компании "НП-Сервис", сообщает БЕЛТА.

Стоимость объекта - почти 10 млн у.е. без НДС. Общая площадь "Центрального" составляет 2,8 тыс. кв.м, магазина на втором этаже - 838 кв.м.

В компании "НП-Сервис" отмечают выгодное расположение объекта: универсам "Центральный" находится на пересечении проспекта Независимости и улицы Ленина, в среднем в день мимо него проходит 60-70 тыс. человек, проезжает 70-80 тыс. автомобилей. В этом районе находится деловой, туристический и культурный центр Минска.-0-