11 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. "Урны-джентльмены" на пяти языках поблагодарят прохожих за чистоту на улицах Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Гродненского завода по утилизации и механической сортировке отходов Вячеслав Андреевский.
На заводе решили поздравить Гродно с 890-летием (юбилей город отметит 15 сентября) и подарить не просто красивый, но и полезный подарок. Сейчас здесь завершают изготовление необычных урн для мусора под рабочим названием джентльмены. Одеты они во фраки. В одной руке у джентльмена трость, другой он приподнимает шляпу-крышку, как бы салютуя тому, кто воспользовался его услугами. На шляпе на пяти языках - русском, белорусском, польском, английском и китайском - разместится слово "спасибо".
"Мы хотим таким образом поблагодарить гродненцев и гостей города за чистоту на улицах. Показать, как важно не бросать мусор где попало, а отправлять его в урны. На обдумывание, проработку и создание образцов ушло около недели", - рассказал Вячеслав Андреевский. Установят урны в ближайшее время в районе улиц Ожешко, Советской и Замковой - на самых оживленных туристических маршрутах. Первоначально появятся шесть таких "урн-джентльменов".
К слову, это не первый подобный подарок от предприятия городу. На днях в центре Гродно установили несколько урн в виде зонта. Если новинки понравятся горожанам и гостям, количество необычных объектов будет увеличено.-0-
Фото Леонида Щеглова
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