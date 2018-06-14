Уровень автоматизации процессов в здравоохранении Минска в 2018 году достигнет 95%

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень автоматизации процессов в учреждениях здравоохранения Минска в 2018 году достигнет 95%, сообщил сегодня председатель комитета по здравоохранению Сергей Малышко на заседании мэрии по вопросам выполнения плана мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основными мероприятиями последних лет в городе стали переход на волоконно-оптические каналы связи, внедрение системы межведомственного документооборота, электронной очереди, электронного рецепта, реинтеграция медицинского оборудования с медицинской информационной системой, развитие сервисов. Основная задача на этот год - довести уровень автоматизации лечебно-диагностического процесса до 95%, а в 2020 году - до 100%. Акцент будет сделан на развитии службы скорой медпомощи. Планируется также завершить опытную эксплуатацию городской автоматизированной системы лабораторной службы, создание персонального портала, личного кабинета пациента", - отметил Сергей Малышко.

Как сообщалось ранее, город последовательно идет по пути развития электронного здравоохранения. Будет создано единое информационное пространство, что обеспечит врачам онлайн-доступ к медицинским картам пациентов и позволит уйти от бумажных вариантов документации. Реализуется принцип "информация следует за пациентом".

Предполагается ведение единого электронного банка медицинских данных и обмен ими между стационарами, поликлиниками, службой скорой медицинской помощи, расширение электронных сервисов, развитие мобильных приложений, через которые можно будет проводить анкетирование минчан, информировать о предстоящих акциях. Внедрение новых форм работы позволит повысить качество, доступность и оперативность оказания медицинской помощи.

По данным на начало года, уровень автоматизации лечебно-диагностического процесса в учреждениях здравоохранения города составляет 90%. Наибольших успехов в этой сфере добились городские поликлиники №29, 39, 34, 11, клинические больницы №6, 9, 10 и БСМП. -0-