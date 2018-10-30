Уровень младенческой смертности в Гомеле снижается

30 октября, Гомель /Корр. - БЕЛТА/. Уровень младенческой смертности в Гомеле за январь-сентябрь 2018 года снижен на 61,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Такую цифру озвучила главный врач Гомельской центральной городской поликлиники Екатерина Цитко сегодня на заседании горисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Такие показатели, как младенческая и детская смертность, являются интегральными. Они характеризуют уровень системы здравоохранения в целом и на административных территориях в частности", - отметила Екатерина Цитко. За 9 месяцев этого года младенческая смертность в Гомеле снижена до уровня 1,6 на 1 тыс. родившихся живыми, за аналогичный период 2017-го - 4,2 на 1 тыс. "В текущем году, к сожалению, потеряли шесть младенцев, за аналогичный период прошлого года - 18", - уточнила главврач.

В текущем году в областном центре на 36,1% снижен показатель детской смертности до уровня 24,9 на 100 тыс. детского населения. По итогам 9 месяцев прошлого года он составил 39 на 100 тыс.

По этим показателям Гомель занимает вторую позицию после Могилева. "Сказать, что мы получили такой результат только благодаря усилиям системы здравоохранения, не совсем верно. Здесь важно межведомственное взаимодействие: система образования и другие субъекты профилактики детского травматизма позволили стабилизировать данный показатель на таком уровне. Следующим этапом ставим для себя задачу удержать эти позиции, для чего предстоит максимально анализировать ситуации, чтобы этот результат оставался закономерностью", - сказала Екатерина Цитко.

Главврач добавила, что на реализацию мероприятий госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы за анализируемый период в Гомеле направлено Br98 млн, или 76,7% годового плана.-0-