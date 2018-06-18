18 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Уровень воды в Немане опустился ниже отметки в 48 см, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе гидрологии Гродненского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Из-за жаркой и сухой погоды продолжается снижение уровня воды в реках региона. В Немане, в частности, он опустился ниже отметки в 48 см, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта на 46-километровом участке от плотины Гродненской ГЭС до границы с Литовской республикой.

При таком уровне воды возникают проблемы не только для судоходства, но и для экологии. Истощаются и влагозапасы почвы. Изменить ситуацию могут лишь проливные дожди, но в ближайшие дни они не прогнозируются.

Несмотря на то, что уровень воды в Немане снижается на протяжении более чем месяца, рекордных значений он еще не достиг. Ниже всего за всю историю наблюдений вода упала в 2015 году. Тогда в Гродно уровень опустился до отметки в 11 см.-0-