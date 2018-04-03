3 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Уровень воды в реках Гродненской области значительно ниже критических отметок. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

По данным управления, фактов подтопления не зафиксировано. Отмечается выход воды на пойму на Немане в районе Белицы, а также на Щаре в районе Слонима.

На водоемах региона ежедневно отслеживается гидрометеорологическая обстановка. Сезонный подъем уровня воды обусловлен прежде всего осадками. Снег практически сошел, как и ледяной покров с рек. Постепенное таяние льда не привело к половодью.-0-