3 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Уровень воды в реках Гродненской области значительно ниже критических отметок. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
По данным управления, фактов подтопления не зафиксировано. Отмечается выход воды на пойму на Немане в районе Белицы, а также на Щаре в районе Слонима.
На водоемах региона ежедневно отслеживается гидрометеорологическая обстановка. Сезонный подъем уровня воды обусловлен прежде всего осадками. Снег практически сошел, как и ледяной покров с рек. Постепенное таяние льда не привело к половодью.-0-
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