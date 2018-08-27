Урожайность картофеля в Могилевской области выше прошлогодней почти в 2 раза

27 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Аграрии Могилевской области начали уборку картофеля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

Пока к уборке приступили только 7 районов: Бобруйский, Белыничский, Горецкий, Кировский, Краснопольский, Могилевский и Шкловский. На сегодняшний день убрано около 7% посевных площадей, урожайность составляет 432 ц/га. Это почти в 2 раза выше прошлогодней. Лидерство по урожайности пока за шкловчанами - здесь получают в среднем 500 ц/га.

"В настоящее время активно прорабатываются рынки сбыта картофеля за пределы страны, часть корнеплода будет заложена в стабфонд и на семена. На сегодняшний день главная задача - оперативно убрать картофель, не допустить потерь урожая, заложить большую часть на хранение и найти рынки сбыта, чтобы реализовать по выгодной цене", - отметили в комитете.

А вот в фермерском хозяйстве "Диана" Шкловского района, которое специализируется на производстве картофеля и обеспечивает по нему высокие показатели для всего района, уже выкопали около 30% посевных площадей. "Ежедневно накапываем более 1 тыс. т картофеля, около 200 т в день реализуем, а остальное фасуем и закладываем в хранилище. Рынки сбыта продукции остаются для нас традиционными - Россия, Молдова, Узбекистан, Казахстан и другие страны постсоветского пространства", - рассказал глава КФХ Владимир Малиновский.

Более 80% картофеля в КФХ планируют экспортировать, часть заложить на семена и лишь небольшое количество реализовать на внутреннем рынке. "Картофелем заниматься сегодня выгодно, если правильно организовать процесс и держать всегда руку на пульсе. Конечно, год на год не приходится, но благодаря жесткому следованию и применению современных технологий нам удается работать стабильно и несмотря на погодные условия получать высокие урожаи", - отметил фермер.

В этом году в хозяйстве посевные площади приросли еще на 150 га корнеплода, а в целом посевы составили более 1 тыс. га. Примерно столько же занимают по площади и зерновые. "Но объемные показатели по картофелю, как и прибыль, полученная от его реализации, намного выше. Мы планируем выкопать в нынешнем сезоне около 45 тыс. т картофеля, более 30 тыс. т экспортировать", - поделился видами на урожай Владимир Малиновский.

Всего в области предстоит убрать 4,7 тыс. га картофеля. Эти работы в зависимости от погодных условий планируется завершить в течение двух-трех недель.-0-