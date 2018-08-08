Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
8 августа 2018, Ср
+20°C
Ясно EUR 2.3327
USD 2.011
RUB 3.1549
Главное
Александр Лукашенко Повышение эффективности работы СЭЗ обсуждено на совещании у Лукашенко
Президент
Формы и методы работы с молодежью должны совершенствоваться - Кочанова
Общество
В Беларуси намолотили более 4 млн т зерна
Экономика
Удача с любимой песней! 60-ю квартиру от "Евроопт" в Минске разыграл солист легендарного ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок
Общество
Минобразования не исключает использования новой системы оценки на ЦТ в следующем году
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
В Беларуси планируют проводить коррекцию диафрагмальной грыжи у ребенка в утробе матери
18:14 Общество
Белорусские теннисистки победили на командном юниорском ЧЕ в Испании
18:09 Спорт
Конкурс на лучшую агроэкоусадьбу объявлен в Беларуси
18:02 Общество
ФОТОФАКТ: Парламентской делегации Японии показали коллекции одежды из льняных тканей
18:00 Общество
Усадебную застройку в районе ул. Ангарская и Алтайская в Минске ожидают изменения
17:51 Регионы
Почти половина получивших субсидии на свое дело проживают на селе и в малых городах
17:47 Общество
Хоккеисты "Динамо-Минск" победили московский "Спартак" на Кубке губернатора Нижегородской области
17:45 Спорт
В Турции из-за длительных дождей рухнуло четыре моста
17:43 В мире
Пешеходные переходы в виде клавиш появились в Бресте
17:29 Регионы
Marvel лишит Netflix своих фильмов
17:28 Калейдоскоп
СК сообщил новые подробности по делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации БЕЛТА
17:25 Происшествия
По факту ДТП с погибшей россиянкой в Столбцовском районе возбуждено уголовное дело
17:24 Происшествия
Три белорусских предприятия смогут возобновить поставку шампиньонов в Россию
17:16 Экономика
Белорусские и российские полярники проведут совместные исследования
17:10 Общество
Акция "Свободный рояль" пройдет в Минске 11 августа
17:06 Культура
Россельхознадзор отменил ограничения на поставки в Россию молочной сыворотки "Савушкиного продукта"
17:03 Экономика
Беларусь и Китай будут укреплять сотрудничество в области почтовых и логистических услуг
16:58 Общество
Фигуранты дела о гибели Коржича на суде признали вину частично
16:35 Происшествия
Сервисный центр БелАЗа появится в Ташкенте
16:34 Экономика
Функции Агентства по управлению активами предлагается расширить
16:32 Экономика
Все новости
Темы
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Ограничение поставок белорусской продукции в Россию Ограничение поставок белорусской продукции в Россию
Уборочная кампания Уборочная кампания
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Вступительная кампания - 2018 Вступительная кампания - 2018
Жилье в Минске Жилье в Минске
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Усадебную застройку в районе ул. Ангарская и Алтайская в Минске ожидают изменения

Регионы 08.08.2018 | 17:51

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение проекта детального планирования кварталов усадебной застройки в границах ул. Ангарской - ул. Байкальской - пер. Алтайского - ул. Алтайской - пер. Охотского - ул. Иркутской - ул. Магнитной пройдет в Минске с 22 августа по 15 сентября, сообщили БЕЛТА в администрации Заводского района города.

Документ подготовлен для регулирования градостроительной деятельности и уточняет решения генерального плана, определяет направления и параметры реконструкции пространства.

Территория проектируемого участка составляет 29,6 га. В кварталах будет сохранен усадебный тип застройки, учтены потребности в объектах социальной инфраструктуры, проработаны вопросы транспортного обслуживания и инженерных коммуникаций, развития ландшафтно-рекреационных зон. В частности, параметры реконструируемого частного сектора будут соответствовать коттеджной застройке и предусматривают увеличение среднего размера домов с существующих 111 кв.м до 130 кв.м (к 2024 году) и 150 кв.м (к 2030 году).

Планируется выделить дополнительные земельные участки для нового строительства индивидуального жилья на свободных территориях, используемых под огороды. Также предусмотрено благоустройство сквера по ул. Иркутской, бульвара по ул. Магнитной, зеленой зоны со стороны пер. Алтайского.

Что касается улично-дорожной сети, то ул.Байкальская в перспективе станет магистралью общегородского значения, будет продлена до ул.Радиальной в западном и до Смиловичского тракта в восточном направлении. Вдоль нее предлагается построить однополосные проезды, а местные улицы реконструировать, обустроить тротуары и опоры освещения. Улицы Ангарская и Алтайская сохраняются в существующих линиях, ул.Варвашени остается основной жилой улицей с общественным транспортом.

Транспортное обслуживание пассажиров будет обеспечено автобусами, проходящими по улицам Байкальской, Ангарской, Алтайской, Варвашени - Иркутской, а также троллейбусами в районе улиц Байкальской (после ее продления) и Ангарской. Также в проекте значатся велодорожки вдоль всех магистральных улиц, улиц Варвашени - Иркутской, Магнитной.

Кроме того, разработчики учли необходимость инженерного обустройства района (вертикальная планировка, хозбытовая и ливневая канализации), которое позволит избежать загрязнения поверхностных и подземных вод.

Исходя из представленных технико-экономических показателей, численность и плотность населения кварталов не изменится, жилищный фонд прирастет незначительно.

Презентация материалов состоится 24 августа с 18.00 в школе №120 по ул. Варвашени, 4. Также с информацией по 5 сентября можно ознакомиться в районной администрации.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Минск
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3327 BYN 2.331 BYN 2.34 BYN
USD
2.011 BYN 2.012 BYN 2.018 BYN
RUB
3.1549 BYN 3.12 BYN 3.14 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Какими необычными способностями обладают кошки минчан
Все видео

Фотоновости

Республиканский семинар-практикум по деятельности госорганов и организаций в реализации молодежной политики
Все фото

Инфографика

Самые востребованные у абитуриентов специальности Вузы страны в 2018 году приняли более 50 тыс. первокурсников. За счет средств бюджета принято более 26,4 тыс. человек.
Вся инфографика
Президент
Во время совещания Лукашенко намерен посетить Оршу и проконтролировать выполнение поручений по развитию города
Лукашенко: работники стройкомплекса вносят значительный вклад в динамичное развитие экономики
В Беларуси совершенствуется порядок осуществления лотерейной деятельности
Политика
Во время встречи Япония расширит дипломатическое присутствие в Беларуси в 2019 году
Мясникович отмечает необходимость скорейшего расширения договорно-правовой базы с Японией
Минюсты Беларуси и Саудовской Аравии договорились о сотрудничестве
Экономика
Фото из архива Россельхознадзор отменил ограничения на поставки в Россию молочной сыворотки "Савушкиного продукта"
Три белорусских предприятия смогут возобновить поставку шампиньонов в Россию
Сервисный центр БелАЗа появится в Ташкенте
Происшествия
Во время судебного разбирательства Фигуранты дела о гибели Коржича на суде признали вину частично
СК сообщил новые подробности по делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации БЕЛТА
По факту ДТП с погибшей россиянкой в Столбцовском районе возбуждено уголовное дело
Общество
Джекпот "Спортлото 6 из 49" совсем скоро превысит 2 400 000 рублей!
На секретной пре-пати A-Fest минчан угостили хот-догами с телячьими мозгами
Минчане впервые покорили север, юг, запад и восток Беларуси
Спорт
Во время матча. Фото ФК "Карабах" Футболисты БАТЭ одержали гостевую победу над "Карабахом" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов
Белорусские теннисистки победили на командном юниорском ЧЕ в Испании
Хоккеисты "Динамо-Минск" победили московский "Спартак" на Кубке губернатора Нижегородской области
Технологии
Фото из архива Оператор velcom обеспечит к Европейским играм бесперебойную связь в поездах БЖД
Пользователи сообщили о неполадках в работе Google
В Китае представили проект самого длинного подводного тоннеля в мире
Культура
Генеральный директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов, 2018 год Директору Национального художественного музея Владимиру Прокопцову исполняется 65 лет
Акция "Свободный рояль" пройдет в Минске 11 августа
Персональная выставка Владимира Прокопцова открылась в Национальном художественном музее
В мире
Фото Синьхуа-БЕЛТА Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 347
В Турции из-за длительных дождей рухнуло четыре моста
В Казахстане могут запретить ретрансляцию 88 зарубежных телеканалов
Калейдоскоп
Кадр из видеозаписи с кинопроб Кита Харрингтона для сериала "Игра престолов" Звезды "Игры престолов" снялись в короткометражной пародии на голливудские кастинги
Marvel лишит Netflix своих фильмов
Монеты с изображением медвежонка Паддингтона выпущены в Великобритании
Газета 7 дней
Уверенный ход жатвы
Туфельки для Золушки
Приглашение в Заполярье
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия