Усадебную застройку в районе ул. Ангарская и Алтайская в Минске ожидают изменения

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение проекта детального планирования кварталов усадебной застройки в границах ул. Ангарской - ул. Байкальской - пер. Алтайского - ул. Алтайской - пер. Охотского - ул. Иркутской - ул. Магнитной пройдет в Минске с 22 августа по 15 сентября, сообщили БЕЛТА в администрации Заводского района города.

Документ подготовлен для регулирования градостроительной деятельности и уточняет решения генерального плана, определяет направления и параметры реконструкции пространства.

Территория проектируемого участка составляет 29,6 га. В кварталах будет сохранен усадебный тип застройки, учтены потребности в объектах социальной инфраструктуры, проработаны вопросы транспортного обслуживания и инженерных коммуникаций, развития ландшафтно-рекреационных зон. В частности, параметры реконструируемого частного сектора будут соответствовать коттеджной застройке и предусматривают увеличение среднего размера домов с существующих 111 кв.м до 130 кв.м (к 2024 году) и 150 кв.м (к 2030 году).

Планируется выделить дополнительные земельные участки для нового строительства индивидуального жилья на свободных территориях, используемых под огороды. Также предусмотрено благоустройство сквера по ул. Иркутской, бульвара по ул. Магнитной, зеленой зоны со стороны пер. Алтайского.

Что касается улично-дорожной сети, то ул.Байкальская в перспективе станет магистралью общегородского значения, будет продлена до ул.Радиальной в западном и до Смиловичского тракта в восточном направлении. Вдоль нее предлагается построить однополосные проезды, а местные улицы реконструировать, обустроить тротуары и опоры освещения. Улицы Ангарская и Алтайская сохраняются в существующих линиях, ул.Варвашени остается основной жилой улицей с общественным транспортом.

Транспортное обслуживание пассажиров будет обеспечено автобусами, проходящими по улицам Байкальской, Ангарской, Алтайской, Варвашени - Иркутской, а также троллейбусами в районе улиц Байкальской (после ее продления) и Ангарской. Также в проекте значатся велодорожки вдоль всех магистральных улиц, улиц Варвашени - Иркутской, Магнитной.

Кроме того, разработчики учли необходимость инженерного обустройства района (вертикальная планировка, хозбытовая и ливневая канализации), которое позволит избежать загрязнения поверхностных и подземных вод.

Исходя из представленных технико-экономических показателей, численность и плотность населения кварталов не изменится, жилищный фонд прирастет незначительно.

Презентация материалов состоится 24 августа с 18.00 в школе №120 по ул. Варвашени, 4. Также с информацией по 5 сентября можно ознакомиться в районной администрации.-0-