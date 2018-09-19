Усиление конструкций аварийного дома на К.Маркса в Минске планируется провести за два месяца

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первоочередные работы по аварийному дому на ул. К.Маркса,17 в Минске планируется провести в течение двух месяцев, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главы администрации Ленинского района Николай Строк.
"Предусмотрено два пусковых комплекса строительства: усиление конструкций и капитальный ремонт с реставрацией. Отселить жильцов необходимо только на период первого пускового комплекса. Затем они смогут вернуться в свои квартиры. Ориентировочно, на первоочередные работы потребуется два месяца", - отметил Николай Строк.
Здание построено еще в 1885 году, восстановлено в 1947-м, признано историко-культурной ценностью. Очередное обследование показало, что некоторые участки находятся в аварийном состоянии. Им присвоена пятая, последняя категория износа. Дом в августе повторно проверяли специалисты предприятия "Стройреконструкция" и выявили "раскрытие" дефектов, что говорит о продолжающихся процессах разрушения.
"Общее техническое состояние здания в заключении экспертов характеризуется как предельное, отмечаются признаки утраты несущей способности. Его эксплуатация запрещена, требуется немедленно принять меры по укреплению конструкций", - сказал Николай Строк.
Он подчеркнул, что проводить ремонт без отселения опасно. На время жильцам предложили квартиры из подменного фонда. Одна семья уже переехала, о таком решении, по данным на 13.00, заявили еще три собственника. "Сегодня состоялась очередная встреча на объекте. Рассчитываем, что в ближайшие дни все жильцы дадут свое согласие, с пониманием отнесутся к требованиям переезда. Есть некоторые нюансы, кто-то находится за пределами Минска. Думаю, в понедельник этот вопрос закроем", - отметил Николай Строк.
Из квартир гражданам нужно выселиться до 25 сентября. Жильцам предлагают оставить вещи, будет организовано дежурство сотрудников милиции.-0-
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