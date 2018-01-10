Услугами Минского метро в 2017 году воспользовались 284,2 млн пассажиров

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2017 году услугами Минского метрополитена воспользовались 284,2 млн пассажиров, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Пассажиропоток Московской линии составил 164 млн человек (57,7%), Автозаводской - 120,2 млн (42,3%). В среднем в сутки метрополитен перевозил 778,5 тыс. пассажиров, из них 449,2 тыс. - по Московской линии, 329,3 тыс. - по Автозаводской.

Пик пассажирских перевозок в метро пришелся на октябрь - 28,3 млн человек, а меньше всего пассажиров зафиксировано в июле - 19,7 млн.

Самыми востребованными станциями Московской линии остаются неизменные лидеры: "Площадь Ленина", "Площадь Якуба Коласа" и "Уручье", где зафиксировано соответственно 56,6 тыс., 47,6 тыс. и 46,8 тыс. пассажиров в сутки. На четвертую по рейтингу станцию - "Академию наук" - ежедневно входят 39,2 тыс. человек, на занимающую пятую строчку "Малиновку" - без малого 35,3 тыс. Меньше всего пассажиров зафиксировано на станциях "Грушевка" и "Михалово" - 13,9 тыс. и 14,5 тыс.

Среди станций Автозаводской линии уверенно первенствует (как и в целом по метрополитену) "Каменная Горка" с ежедневными 59,2 тыс. пассажиров, живущих в спальном микрорайоне города. На вторую по посещаемости "Могилевскую" заходили в среднем 40 тыс. пассажиров, третья строчка - у "Немиги" с 36,1 тыс. пассажиров в сутки. А "Купаловская" и "Первомайская" традиционно продемонстрировали самые низкие результаты пассажиропотока - 5,6 тыс. и 8,5 тыс. соответственно.

В предновогодний день 31 декабря услугами подземки воспользовались без малого 314 тыс. минчан и гостей столицы, а новогоднюю ночь (с полуночи и до 4.00) в поездах встретили 60 тыс. пассажиров. Не пустовало метро и в первый день наступившего года, перевезя 209 тыс. пассажиров. Через турникеты станции "Немига", выводящей минчан к площадке самых массовых новогодних гуляний у Дворца спорта, в новогоднюю ночь прошли около 15 тыс. человек.-0-