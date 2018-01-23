23 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Услугами мобильного пункта обогрева в Гродно за два дня воспользовались более 500 человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА региональный координатор по первой помощи и реагированию на ЧС Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста Валерий Краевский.

Ярко-красная палатка с наступлением холодной погоды (на протяжении двух дней в регионе температура опускалась ниже 10 градусов мороза) была развернута волонтерами Красного Креста неподалеку от автовокзала в областном центре. Воспользоваться услугами мобильного пункта обогрева мог каждый желающий, отапливали палатку тепловой пушкой. Волонтеры угощали прохожих горячим чаем, лапшой и супами быстрого приготовления, а также напоминали о правилах поведения в холодное время года.

"Место людное. За два дня здесь согрелись около 500 человек. По прогнозам, идет потепление, однако как только морозы вернутся, пункт обогрева вновь начнет свою работу", - сказал Валерий Краевский.

С наступлением снежной и холодной погоды в регионе возобновил работу канал "Автопомощь Гродно // Красный Крест". Создан он в прошлом году в популярном у водителей приложении "Зелло". На канале было около 250 участников, однако за последние дни их количество приросло более чем на 100 человек.

"Мы по возможности будем выезжать на помощь в черте города и в 10 км за его пределами. Напоминаем, что можно не только попросить о помощи при возникновении неисправности авто, но и поучаствовать в ее оказании", - отметил Валерий Краевский. На дежурство заступает автомобиль с волонтерами, в наличии есть буксировочный трос, провода для "прикуривания", аптечка. При необходимости волонтеры помогут и с мелким ремонтом, например, заменой колеса. Замерзших водителей и пассажиров в нештатной ситуации отогреют горячим чаем. Есть в машине и одеяло.

Присоединиться к каналу несложно: достаточно скачать приложение "Зелло" на смартфон, заполнить профиль, найти канал "Автопомощь Гродно // Красный Крест" и подключиться к нему.-0-