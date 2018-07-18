Услугой бесплатной няни в Минске пользуются 19 семей с тройней

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Услугой бесплатной няни в Минске пользуются 19 семей, воспитывающих тройню, и почти 590 - с двойней. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ирина Дудка, передает корреспондент БЕЛТА.

"Семьям, в которых родилась тройня, 40 часов в неделю предоставляется бесплатно услуга няни. Родители двойни могут рассчитывать на такую помощь 20 часов в неделю. На сегодняшний день услугой пользуются 19 семей, в которых воспитываются тройняшки, и 587 - двойняшки. Услуга оплачивается из средств местного бюджета. Нянь предоставляют территориальные центры социального обслуживания населения", - рассказала Ирина Дудка.

ТЦСОНы постоянно развивают спектр услуг для семей с детьми. Это и бесплатная психологическая помощь, и различные предложения для мам в декретном отпуске - "Минутка для мамы", "Бабушка на час", чтобы родители могли уделить немного времени себе.

Городской центр социального обслуживания семьи для детей проводит разноплановые акции, на его базе работает школа семейных психологов.

"В Минске ежегодно прирастает число многодетных семей, примерно на тысячу. А в 2017 году мы и вовсе приросли на 1,5 тыс. многодетных семей. На сегодняшний день в столице их насчитывается 14 475. В том числе 675 минчанок награждены орденом Матери", - отметила Ирина Дудка.

Она подчеркнула, что портрет современной многодетный семьи столицы - активная, ведущая здоровый образ жизни, талантливая, дружная.-0-