28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Услугой почасового ухода за детьми в 2017 году воспользовались почти 800 семей Минска, сообщила сегодня журналистам председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Жанны Романович, на сегодняшний день в столице работают 633 социальные няни. Услуга почасового ухода востребована у семей с детьми-инвалидами, с близняшками, двойняшками, а также многодетных. "Цифра тех, кто пользуется услугой, выросла в разы. Это значит - она востребована, что нас очень радует", - отметила Жанна Романович.

Она подчеркнула, что семьям, воспитывающим двойню, тройню, а также отдельным категориям семей с детьми-инвалидами эта услуга предоставляется бесплатно. В других случаях или сверх норматива оплачивается, но по социально доступным тарифам. "В целом наши услуги совершенно доступны. Один час социального работника стоит 48 копеек", - сказала Жанна Романович.

Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, на базе домов-интернатов предоставляется услуга социальной передышки (не более 28 дней в календарном году). Это возможность для родителей (или других членов семьи, которые ухаживают за детьми) восстановить силы, решить семейно-бытовые вопросы. На период предоставления услуги за семьей сохраняется право на все социальные выплаты (пенсия, пособия). В 2017 году услуга предоставлена 41 семье. Малообеспеченным семьям с детьми предоставляется государственная адресная социальная помощь.-0-