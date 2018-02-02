Услугу автоинформатора внедрили в минской поликлинике №39

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Услугу телефонного автоинформатора внедрили в минской поликлинике №39, сообщила сегодня на итоговой коллегии комитета по здравоохранению Мингорисполкома главный врач поликлиники Ольга Есманчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Новшество направлено на повышение доступности медицинской помощи. Пациент, заранее заказавший талон, получает на мобильный телефон голосовое сообщение с просьбой подтвердить визит. "Письма на электронную почту не всегда эффективны, и получается, что примерно 1-2% минчан не приходят в назначенное время на прием. В год мы выдаем более 88 тыс. талонов, потому цифра получается внушительная. Услуга автоинформатора позволяет избежать таких ситуаций, те, кто отказывается от визита, предоставляют возможность другим попасть к врачу", - пояснила корреспонденту БЕЛТА Ольга Есманчик.

По ее словам, нововведение стало возможным благодаря созданию колл-центра, в столице 39-я поликлиника первой начала применять механизм автоинформирования. "Колл-центры есть во многих учреждениях здравоохранения города, используются различные варианты взаимодействия электронной регистратуры с пациентами. Каждая поликлиника выбирает тот, который ей больше подходит. Рассылке сообщений на электронную почту мы предпочли автоинформирование. Его преимущество в том, что не требуется анализ обратной связи регистратором. Если человек, набрав цифру 2 на телефоне, не подтверждает визит, то талон в электронной системе подсвечивается красным цветом, снимается бронь, и он идет в общий доступ", - рассказала Ольга Есманчик.

Также в поликлинике в 2017 году врачи стали ходить на вызовы с планшетами. В планах на текущий год - внедрение новых подходов в организацию приемов врачей общей практики. Во главу угла ставится командный стиль работы, за участком закрепляются врач, помощник врача и медицинская сестра. "Это позволит более активно проводить консультирование по вопросам здорового образа жизни, имеющимся заболеваниям, выполнению врачебных назначений, шире использовать возможности школ здоровья", - добавила специалист.

39-я городская клиническая поликлиника открылась в Минске в ноябре 2014 года, расположена в микрорайоне "Дружба-2", рассчитана на 400 посещений в смену и обслуживает 21,3 тыс. человек. В составе учреждения функционируют районные центры коллективного пользования (урологический центр и маммографический кабинет), а также терапевтические, хирургическое, стоматологическое отделения, клинико-диагностическая лаборатория, физиотерапевтические кабинеты, женская консультация, отделение медицинской реабилитации.

Для оснащения поликлиники закуплено современное оборудование, в том числе рентгенодиагностические аппараты с цифровой системой получения изображения, маммограф с возможностью проведения автоматической стереотехнической биопсии, аппараты для ультразвуковых исследований среднего и высокого класса, гематологические анализаторы, физиотерапевтические аппараты, эндовидеохирургический комплекс.

Внедрены информационные комплексы и технологии, направленные на расширение спектра оказания электронных услуг пациентам (электронная регистратура, инфокиоск, информационно-справочное табло), что предоставляет пользователям возможность самостоятельной записи на прием к врачу, а также получения справочной информации о работе учреждения. Именно здесь впервые организована система электронной очереди в лабораторию.

В учреждении налажена видеоконференцсвязь с комитетом по здравоохранению Мингорисполкома, организована возможность в диагностически сложных случаях проводить консультации с Минским городским клиническим онкологическим и городским противотуберкулезным диспансерами с помощью телемедицинских технологий. Все рабочие места компьютеризированы.

В поликлинике также размещаются кафедры Белорусского государственного медицинского университета и Белорусского государственного медицинского колледжа.-0-