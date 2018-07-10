Услугу "Мы нужны друг другу" внедряют в Минской области

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В территориальных центрах социального обслуживания населения Минской области планируется внедрить услугу взаимопомощи "Мы нужны друг другу". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник управления государственной социальной поддержки и социального обслуживания комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома Марина Гурченко.

"В текущем году начало развиваться направление "Мы нужны друг другу". Если раньше только работники территориального центра соцобслуживания помогали совершеннолетним детям-сиротам, то теперь подключились и пожилые граждане, которые приходят в отделения дневного пребывания при центрах. Старшие с высоты своего опыта могут, например, научить осознанно тратить деньги или готовить несложные блюда. А молодые люди расскажут, как обращаться с техникой и пользоваться банкоматом. Эти поколения нужны друг другу. Первыми такую услугу начали предлагать территориальные центры Крупского и Смолевичского районов, планируем распространить ее по всей области", - рассказала Марина Гурченко.

Среди уже внедренных направлений популярностью пользуются социальный туризм и скандинавская ходьба. По мнению специалиста, эти занятия позволяют поддерживать физическую форму, заводить новые знакомства.

Досуг пожилых граждан центрального региона обеспечивают также 85 клубов и свыше 110 кружков по интересам, которые постоянно посещает почти 1,1 тыс. и около 1,25 тыс. человек соответственно. Наиболее востребованные направления - литературно-поэтические и зеленые гостиные, шахматные клубы. В перспективе - создание работы групп самопомощи, социально-бытовой и правовой помощи, организация мероприятий, направленных на удовлетворение духовных и социокультурных потребностей.

Кроме того, отметила Марина Гурченко, за последние два года выросла востребованность дневного присмотра за нуждающимися пожилыми людьми, во время которой они могут получить социально-бытовые, консультационно-информационные, психологические, посреднические, реабилитационные, педагогические услуги. Так, в 2016 году услугу получили 13 человек, в 2017-м - 25. В текущем году только за январь-май ею воспользовались 25 граждан.

Всего в регионе функционируют 23 отделения дневного пребывания при территориальных центрах соцобслуживания. Их постоянными посетителями являются более 1260 человек, 7% составляют одинокие граждане. Большинству 60-70 лет ( 58%). Наименьший процент тех, чей возраст перевалил за 80 лет, - 108 человек, или 8,5%.

Поддержку одиноким гражданам, инвалидам, ветеранам ВОВ и другим людям, нуждающимся в помощи, оказывают как территориальный центры, так и волонтеры. В частности, речь об инициативной группе "Ты не одинок", созданной на базе Жодинского отделения пребывания пожилых людей в 2014 году. Сегодня организация насчитывает 16 волонтеров, у каждого из них в среднем по три подопечных. За период деятельности группы было организовано свыше 4 тыс. посещений на дому для социально-бытовой помощи. Также прошли концертные и творческие программы, тематические акции, благотворительные выезды и творческие мастер-классы.-0-