Успешно завершились испытания новой модели турникетов для 3-й линии минского метро

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Успешно завершились испытания опытного образца новой модели турникетов для третьей линии Минского метрополитена, сообщили БЕЛТА в Государственном военно-промышленном комитете.

Испытанная новая модель выходного турникета калиточного типа ПКА-К-М заменит модель ПКА-К разработки 2007 года. Новинкой планируется оснастить строящиеся станции 3-й линии Минского метрополитена. "В новой модели внедрена более современная элементная база в микроминиатюрном исполнении с расширенными функциональными возможностями. В том числе присутствуют миниатюрные интеллектуальные датчики прохода, микроконтроллеры, бесщеточный интеллектуальный двигатель, сверхъяркие светодиоды индикации разрешения и запрета прохода, высоконадежная шина для связи внутренних электронных модулей и связи турникета с оборудованием автоматической системы контроля оплаты проезда (АСКОП) Минского метрополитена", - рассказали в Госкомвоенпроме.

При разработке удалось добиться значительного уменьшения веса и энергопотребления, повысить эффективность обеспечения информационного взаимодействия с другими устройствами АСКОП Минского метрополитена.

В ОАО "НИИЭВМ", где была создана новая модель турникета, работает квалифицированный коллектив разработчиков, который постоянно отслеживает новые достижения по техническим и программным средствам автоматической системы контроля оплаты проезда. "НИИЭВМ" работает в данном направлении с Минским метрополитеном с 1992 года. За эти годы разработано, изготовлено и введено в эксплуатацию 5 поколений устройств АСКОП, в том числе более 600 турникетов, более 17 наименований других технических средств, которые по всем основным техническим параметрам соответствуют мировому уровню по видам носителей, времени реакции, а по стоимости в 1,5-2 раза дешевле аналогов.-0-