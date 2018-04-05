Устройство спортплощадки, очистку пруда и мастер-класс от озеленителей организуют в Минске 6 апреля

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серия мероприятий месячника по благоустройству и наведению порядка в Минске объединит население, предприятия, районные администрации и других заинтересованных 6 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Месячник по благоустройству и наведению порядка стартовал в столице 1 апреля. В этой связи Центральный район активизировал общественность, частный бизнес, местных жителей района к реализации собственных инициатив и прочих проектов по созданию уюта и комфорта для проживания на своей территории. Первые три мероприятия запланированы уже на эту пятницу.

В этот день жители микрорайона Лебяжий совместно с молодежью и службами района примут участие в работах по очистке и благоустройстве территории пруда, который впоследствии может стать любимым местом отдыха для жителей микрорайона и украшением Минска.

Поскольку для развития массовых видов спорта в районе расширяется сеть спортивных площадок, одна из них также станет объектом благоустройства. Площадка, создаваемая ООО "Девонтег" за ледовой ареной по пр. Победителей, 4 и являющаяся частью проекта по поиску новых форм работы с хоккеистами, входит в состав комплекса Минского хоккейного центра. В перспективе здесь должно появиться небольшое футбольное поле.

На третье мероприятие в сквере по ул. Коммунистической (напротив дома №8) приглашают всех заинтересованных в озеленении родного Минска. "Жители района и города все чаще интересуются вопросами, связанными с озеленением территории и обрезкой деревьев, - пояснили в администрации Центрального района. - Поэтому мы предоставим возможность пообщаться со специалистами по обрезке деревьев в процессе их работы, чтобы выяснить все нюансы технологического процесса".

Кроме того, мероприятия по уборке, благоустройству и озеленению пройдут на территории парка Победы с участием представителей Мингорсовета.-0-