Утвержден бюджет Брестской области на 2018 год

26 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Бюджет Брестской области на 2018 год утвержден на совместном заседании облисполкома и сессии областного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Объем доходов бюджета области на 2018 год определен в сумме Br2,1 млрд с ростом 106,9% к ожидаемому исполнению бюджета текущего года. Расходы составят Br2,1 млрд с ростом 107%. В соответствии с законодательством бюджет сформирован с дефицитом в объеме Br2,4 млн. Наличие дефицита вызвано использованием остатков средств бюджета Бреста на финансирование расходов по подготовке к 1000-летию города.

Главный финансовый документ региона сохранит социальную направленность. Так, на содержание учреждений социальной сферы с учетом мероприятий по соцзащите граждан будет израсходовано 72,3% консолидированного бюджета. Возрастут ассигнования на содержание учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты, ремонт местных автомобильных дорог. На выплату заработной платы предполагается направить около Br1 млрд, или 47% всех расходов бюджета.

Расходы на образование запланированы с ростом к 2017 году на 10,7% и составят 32,2% общих расходов бюджета. На 10% возрастут расходы на содержание учреждений здравоохранения, в отрасль предусматривается направить Br537 млн. Расходы на соцзащиту и другие вопросы в области социальной политики увеличатся на 12,8% и составят Br119,4 млн.-0-

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