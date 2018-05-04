4 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. УВД Витебского облисполкома инициирует запрет на продажу алкоголя в местах массового отдыха. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник УВД Иван Кубраков.

Предложение уже внесено в органы исполнительной власти. В местах массового отдыха предлагается максимально ограничить или полностью запретить продажу алкогольной продукции. "Как правило, в таких местах находится много родителей с детьми. Считаю, что распитие спиртных напитков при них недопустимо. У подрастающего поколения отдых не должен ассоциироваться с употреблением алкоголя", - отметил начальник УВД.

Кроме того, по его мнению, запрет поспособствует профилактике правонарушений в местах массового отдыха и предупреждению гибели людей на воде.

Иван Кубраков сообщил, что в 2017 году охрана общественного порядка и дорожная безопасность обеспечивалась сотрудниками внутренних дел Витебской области в 95 местах массового отдыха, из которых 79 расположены вблизи рек и водоемов. Пристальное внимание также уделялось стихийно возникшим 23 зонам отдыха у водоемов. В этих местах пресечено более тысячи административных правонарушений.-0-