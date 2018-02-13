Увековечение памяти известных земляков делает историю Бреста более яркой - Рогачук

13 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Увековечение памяти известных земляков делает историю Бреста более яркой. Такое мнение высказал сегодня председатель горисполкома Александр Рогачук во время церемонии открытия мемориальной доски Петру Машерову, передает корреспондент БЕЛТА.

Петр Машеров с 1955 по 1959 год возглавлял Брестский обком КПБ. По его инициативе в регионе началось ускоренное развитие машиностроения, в связи с особым статусом западного форпоста СССР Брест получил дополнительное финансирование на благоустройство. В день 100-летия известного государственного и политического деятеля Беларуси в областном центре состоялось открытие мемориальной доски. Памятный знак разместился на здании областного лицея, который носит имя Машерова.

"Это значимое событие для нашего города, хороший стимул для учащихся быть достойными человека, чье имя навсегда вошло в историю Беларуси. Во время подготовки к 1000-летию Бреста (празднование состоится в 2019 году. - Прим. БЕЛТА) будем и дальше принимать меры по увековечиванию памяти выдающихся земляков. Тысячелетний город должен иметь яркую историю, известную каждому", - подчеркнул Александр Рогачук.

По словам заместителя председателя Брестского облисполкома Олега Величко, Петр Машеров внес значительный вклад в развитие области, в том числе системы образования. В его честь в 2005 году был назван областной лицей. "Петр Миронович по профессии был учителем. Для педагогов он является примером профессионализма, увлеченности своим делом. Учащихся это обязывает достигать высоких результатов в учебной деятельности, творчестве, спортивных соревнованиях", - считает директор лицея Наталья Калиновская.

В текущем году Брестский областной лицей им. П.М.Машерова отмечает 15-летие со дня основания. За это время выпускниками учреждения образования стали более 1,5 тыс. человек, из них 29 лицеистов награждены премиями специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

В Бресте в честь Петра Машерова также назван главный проспект города.-0-

Фото Вадима Якубёнка

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