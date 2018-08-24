УВКБ ООН организует в Минске летнюю школу по праву беженцев для молодежи

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь организует с 28 по 30 августа в Минске летнюю школу для молодежи по праву беженцев, сообщили БЕЛТА в представительстве УВКБ ООН в Республике Беларусь.

Участниками образовательного проекта станут студенты юридических специальностей белорусских вузов. Возможно, кто-то из ребят, став молодым специалистом, в последующем захочет работать с правами человека и гуманитарными вопросами.

Программа включает обзор международных стандартов правовой защиты просителей убежища и беженцев, особенностей процедуры определения статуса беженца в Беларуси и процедуры в соответствии с мандатом УВКБ ООН, юридического консультирования таких граждан и т.д.

Лекции будут читать сотрудники УВКБ ООН, представители государственных учреждений и негосударственных организаций. Однако студенты будут не просто слушателями - программа предполагает полный интерактив.

Ожидается, что на торжественном открытии летней школы в Минском международном образовательном центре им. Йоханнеса Рау 28 августа выступит представитель УВКБ ООН в Беларуси Жан-Ив Бушарди.-0-