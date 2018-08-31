Увлекательно о безопасности: МЧС Минска проведет для школьников шоу-программу 1 сентября

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные спасатели организуют для школьников 1 сентября масштабную шоу-программу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Праздник станет ярким элементом республиканской акции МЧС "В центре внимания - дети!". Учащиеся школ после торжественных линеек и традиционного первого урока окажутся на территории увлекательных квестов в Минском городском управлении МЧС. Здесь их ждет множество тематических площадок, на которых можно почувствовать себя настоящим спасателем и "пострелять" из пожарного ствола, испытать чувства попавшего в ДТП, но защищенного автокреслом в машине-перевертыше, проверить на прочность альпинистское снаряжение спасателей и увидеть показательные выступления.

Ребята узнают, как работники МЧС проводят боевое дежурство, изучат всю технику и снаряжение действующей пожарной аварийно-спасательной части. Им предложат примерить боевую одежду пожарных-спасателей, научат пользоваться огнетушителем и дадут попробовать затушить им настоящее пламя.

Школьников ждет интересное общение с "Минчанином года" - огнеборцем Сергеем Вечером.

Аналогичное мероприятие пройдет и 2 сентября в Минском городском образовательно-оздоровительном центре "Лидер" в поселке Ждановичи.-0-