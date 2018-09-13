Уже скоро! Розыгрыш Volkswagen Tiguan от velcom среди жителей Витебска и Витебской области пройдет 14 сентября

14 сентября телеком-оператор velcom разыграет автомобиль Volkswagen Tiguan. Игра, в которой приняли участие почти восемь тысяч человек, проводится по случаю объединения брендов velcom и "Гарант". Следить за подведением итогов можно будет в прямом эфире - онлайн-трансляция будет вестись на официальном Youtube-канале телеком-оператора.

Участниками игры "Выиграй авто с Комфортом!" стали все абоненты с регистрацией в Витебске или Витебской области, которые с 1 июля по 31 августа 2018 года успели подключиться на тарифный план "Комфорт+" от velcom с переносом своего номера.

Общее количество участников игры составило почти восемь тысяч человек, наиболее активно бороться за главный приз готовы витебчане. Жители областного центра также лидируют по числу семей, участвовавших в акции от телеком-оператора.

Главный приз розыгрыша - стильный компактный кроссовер Volkswagen Tiguan серебристого цвета - одна из самых популярных и продаваемых в мире моделей в своем сегменте. Имя обладателя автомобиля, а также призеров, которым достанутся смартфоны iPhone от Apple, можно будет узнать во время прямой трансляции на официальном канале телеком-оператора в Youtube.

Участие в розыгрыше комфортного во всех смыслах автомобиля и смартфонов от Apple стало для витебчан приятным, но далеко не единственным бонусом. При условии переноса номера в сеть velcom они получали возможность пользоваться преимуществами тарифного плана "Комфорт+" - безлимитными звонками во все сети и безлимитным мобильным интернетом - на особых условиях: всего за 1 рубль в месяц на протяжении целого года. При этом легко сохранить привычный комфорт в общении: новый номер запоминать не пришлось.

Подключить тариф "Комфорт+" с сохранением своего номера и пользоваться безлимитным мобильным интернетом и звонками во все сети по цене 1 рубль в месяц можно и после завершения розыгрыша: срок действия специального предложения от velcom продлен до 30 сентября 2018 года.

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