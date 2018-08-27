27 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах милиционеры вернули украденного йоркширского терьера хозяйке, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

С заявлением о пропаже собаки в милицию обратилась 46-летняя местная жительница. Женщина работает продавцом на рынке в павильоне индивидуального предпринимателя. По ее словам, утром 16 августа с территории рынка неизвестный похитил ее собаку породы "йоркширский терьер", причинив ущерб на Br200.

Оперативники с помощью записи системы видеонаблюдения установили, что кражу собаки совершила 33-летняя жительница Барановичей. Терьера вернули законной хозяйке. В отношении подозреваемой ОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.205 (тайное похищение имущества (кража) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.-0-