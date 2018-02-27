В Барановичах планируется капитально отремонтировать главный путепровод

27 февраля, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах планируется провести капитальный ремонт путепровода по улице Ленина. Об этом сегодня сообщил председатель горисполкома Юрий Громаковский во время выездного заседания Брестского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Путепровод - важная транспортная артерия, которая соединяет восточную часть города с центральной. Кроме того, он является продолжением дорог республиканского значения, обеспечивающих движение транспорта по мосту над железнодорожной веткой. "В настоящее время его грузоподъемность значительно ниже требований современных норм, имеются дефекты, которые могут привести к остановке движения по путепроводу и железнодорожной дороге, находящейся под мостом. На ремонт необходимо направить Br7,4 млн. В текущем году предусмотрено выполнить проектные работы, на которые выделено Br391 тыс.", - отметил Юрий Громаковский.

На реконструкцию объекта в том числе планируется направить деньги областного бюджета. Также изучаются возможности привлечения средств республиканского бюджета, Европейского банка реконструкции и развития.

Местные власти стараются привлечь иностранные инвестиции для других объектов коммунальной инфраструктуры. В частности, в текущем году начнется финансирование проекта по светодиодному уличному освещению за счет кредитных ресурсов Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО). С привлечением средств Евросоюза начато благоустройство новой спортивно-игровой площадки. Водоканал прорабатывает вопрос проведения реконструкции очистных сооружений сточных вод за счет средств ЕБРР.

На заседании облисполкома сегодня рассмотрен комплексный план социально-экономического развития Барановичей до 2020 года.-0-