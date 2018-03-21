В Барановичах приступают к строительству нового детского сада

21 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах приступают к строительству яслей-детского сада, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела образования, спорта и туризма горисполкома Сергей Пузиков.

Дошкольное учреждение появится в микрорайоне Боровки. В настоящее время готовится площадка под строительство. Как только позволят погодные условия, специалисты приступят непосредственно к возведению здания. Работы будут вестись за счет областного бюджета. На строительство планируется направить более Br7 млн. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2019 год.

Детсад на 240 мест возведут по типовому проекту. В распоряжении воспитанников и педагогов будут бассейн, музыкально-спортивный зал. На территории учреждения обустроят несколько площадок для подвижных и развивающих игр, крытые веранды.

"Боровки - быстро развивающийся микрорайон, где проживают около 20 тыс. человек. В основном это молодые и многодетные семьи. Возведение детского сада в шаговой доступности необходимо, поскольку это достаточно острый вопрос для местных жителей", - отметил Сергей Пузиков. Сейчас в Боровках действует один детский сад. Также дошколят принимают учреждения образования близлежащих микрорайонов.

В ближайшие годы в этом микрорайоне появится новая школа. Ее строительство намечено на 2019-2020 годы. Объект внесен в перспективный план социально-экономического развития Барановичей. Учреждение среднего образования рассчитано на 1,2 тыс. мест.-0-