В Барановичах в 2018 году введут первую очередь предприятия по производству беконной свинины

8 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах в 2018 году планируется ввести в строй первую очередь предприятия по производству беконной свинины. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель горисполкома Юрий Громаковский, передает корреспондент БЕЛТА.

Барановичи признаны победителями областных соревнований за достижения в 2017 году наилучших результатов в выполнении показателей прогноза социально-экономического развития. Город занесен на Доску почета Брестской области. "Вклад в эту победу внес каждый горожанин. Достижение нацеливает нас на более высокий результат, задачи поставлены серьезные. По поручению главы государства разработан и утвержден комплексный план социально-экономического развития Барановичей до 2020 года, который направлен на повышение эффективности экономики города", - отметил Юрий Громаковский.

По словам председателя горисполкома, драйвером экономического роста должна стать промышленность. Комплексным планом предусмотрено реализовать около 20 инвестиционных проектов. "В этом году будет завершено строительство первой очереди предприятия по производству беконной свинины. Привлечены инвестиции ИООО "Белдан". Изначально на производстве будет создано 60 рабочих мест", - сказал мэр.

Юрий Громаковский добавил, что вопросам трудоустройства в городе уделяется особое внимание. В частности, на действующих предприятиях Барановичей ежегодно планируется создавать не менее 300 дополнительных рабочих мест, в малом бизнесе - не менее 1,5 тыс. Местные власти будут способствовать тому, чтобы в течение года в городе открывались около 60 микро- и малых организаций.

В Бресте сегодня состоялась церемония чествования лучших тружеников и коллективов, внесших в 2017 году значительный вклад в социально-экономическое развитие Брестской области.-0-