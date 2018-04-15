В Барановичах во время экологической акции можно обменять книгу на билет в музей и кинотеатр

15 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах с 15 по 20 апреля пройдет экологическая акция "Я делаю свой город и целый мир лучше", сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором литературы на иностранных языках центральной городской библиотеки им. В.П.Тавлая Наталья Станкевич.

"Библиотека часто становится площадкой для экологических инициатив. В этот раз она исходила от наших читателей - участников проекта "Access - возможности для всех", который реализуется Белорусской ассоциацией клубов ЮНЕСКО в сотрудничестве с отделом образования, спорта и туризма Барановичского горисполкома и сектором литературы на иностранных языках библиотеки. Цель акции - объединить молодежь Барановичей для экологически позитивного движения", - сказала завсектором.

Акция начнется сегодня в 14.00 на площадке возле дома торговли "Радуга", где будет дан старт общегородскому сбору книг для финального буккроссинга. Он состоится 20 апреля в городской библиотеке и станет частью библионочи "Зеленые Барановичи", во время которой юные и взрослые читатели смогут посетить экологические мастер-классы, принять участие в квестах, играх, а также обменяться книгами и пообщаться с единомышленниками.

В каждый из дней акции горожане смогут обменять книги на чашку кофе, порцию ролотто, входной билет в музей или кинотеатр. Для этого нужно будет предварительно выложить ее фото в соцсети с хештегом #GreenBaranovichi, подписаться на страницу заведения, в котором должен произойти обмен, и написать короткий текст: "Прочитал сам - передаю другим в краеведческом музее" или "Прочитал сам - передаю другим в кинотеатре "Звезда". Для буккроссинга принимаются книги с 2010 года издания.

Также во время акции пройдет уборка территории парка "Натхненыя Перамогай" - одного из любимых мест отдыха горожан, в частности, молодежи. Организаторы рассчитывают, что к волонтерам присоединятся многие неравнодушные горожане, и в итоге парк станет еще красивее и уютнее.

"Об интересе к акции можно судить по активности в соцсетях: на страничке библиотеки с информацией о мероприятии зарегистрировано более 2 тыс. просмотров. Когда мы это планировали, сами не ожидали, насколько масштабно все получится. Нас поддержали различные учреждения - государственные и негосударственные. Как оказалось, наш город достаточно экологически дружелюбный", - отметила Наталья Станкевич.-0-