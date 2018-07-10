В Барановичах введен карантин из-за бешеных кошек

10 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах зарегистрированы два случая бешенства кошек, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделением особо опасных инфекций Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Елена Селькина.

Оба случая бешенства животных подтверждены в областной ветеринарной лаборатории. "Это коты: один домашний, другой безнадзорный. Результат ветэкспертизы выдан от 7 июля. Случаи зарегистрированы по разным адресам", - рассказала Елена Селькина.

В одном случае жертвой домашнего питомца стала жительница Восточного микрорайона города. Второй случай произошел на территории гаражного кооператива в Северном микрорайоне, где кошка искусала трех мужчин. "Пострадавшие направлены в лечебные учреждения для решения вопроса о назначении им антирабической помощи", - отметила специалист.

Решением горисполкома в очагах бешенства введен комплекс ветеринарных и санитарных противоэпидемиологических мероприятий.

С начала года на территории Брестской области зарегистрировано 28 случаев бешенства животных, в том числе у трех котов.-0-