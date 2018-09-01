В Беларуси созданы все возможности для самореализации молодежи - Турчин

1 сентября, Новогрудок /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы все возможности для самореализации молодежи. Об этом сказал первый заместитель премьер-министра Александр Турчин сегодня во время торжественной линейки в СШ №4 Новогрудка, передает корреспондент БЕЛТА.

67 первоклассников пришли в этом году в школу №4 Новогрудка.

Александр Турчин посетил свою родную школу, которую закончил в 1992 году. Он тепло поприветствовал педагогов школы, свою первую учительницу Раису Шкляревскую.

Право дать первый звонок предоставлено учащейся 1 "А" класса Дарье Якубчик и учащемуся 11 "А" класса Константину Войно.

Анастасия Тримоченок

"Одна из основных задач нового правительства - повышение благосостояния граждан. Глава государства дал четкие поручения для того, чтобы такие уважаемые в нашей стране люди, как учителя и врачи, получали достойную заработную плату. И это только первый шаг. Следующий - повышение зарплат в целом работникам бюджетной сферы. В течение следующего года эти меры будут реализовываться дальше. Будет сделано все, чтобы заработную плату работников в бюджетной сфере уставить на уровне 80% от средней зарплаты по стране", - отметил Александр Турчин. Он подчеркнул, что не случайно приехал в новогрудскую школу. Каждому важно вернуться к своим истокам, вспомнить, оценить и, может, чем-то помочь своей малой родине. Особую символичность это приобретает в Год малой родины.

Глеб Коровайко

После торжественной линейки первый заместитель премьер-министра вручил первоклассникам книгу "Беларусь - наша Радзіма" - подарок Президента первокласснику. Александр Турчин присутствовал на первом уроке в 11 классе на тему "Мне выпала шчасце тут нарадзіцца…". Школьники воспользовались возможностью задать вопрос гостю. Интересовало их многое - от воспоминаний о школьных годах земляка до его ожиданий от молодого поколения.

Александр Турчин вручил первоклашкам подарок от Президента Республики Беларусь - книгу "Беларусь - наша Радзіма".

День знаний в школе №4 Новогрудка

Александр Турчин пожелал школьникам стать, прежде всего, достойными людьми. Сегодня в Беларуси есть все возможности для самореализации. Стоят амбициозные задачи построения IT-страны, цифровой экономики. И основная роль здесь отводится молодежи: востребованы их идеи, инициативы и интеллект.

День знаний в школе №4 Новогрудка

Также Александр Турчин посетил музей школы. Экскурсию провели на трех языках - белорусском, русском и английском. В планах добавить и польский, ведь древний Новогрудок становится все привлекательней для туристов.

Для средней школы №4 линейка стала уже 53-й в истории. За это время из ее стен вышло свыше 3 тыс. выпускников. В этом году за парты сядут 600 школьников, 67 из них - первоклашки. Кстати, один из первых классов будет с белорусским языком обучения.-0-

Фото Леонида Щеглова