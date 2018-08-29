В Беловежской пуще нашли место обитания лечебных пиявок

29 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Беловежской пуще подтверждено наличие медицинской пиявки и выявлена точка ее обитания, сообщили БЕЛТА в национальном парке.

Сотрудники национального парка и НАН Беларуси занялись исследованием малоизученных, находящихся под угрозой исчезновения видов водных беспозвоночных. Поиск мест обитания лечебной пиявки оказался результативным. В Беларуси медицинская пиявка находится на северной границе ареала. Ее распространение и численность изучались мало, поэтому новые сведения о ней в Беловежской пуще имеют особенную научную ценность.

Медицинская пиявка занесена в Красную книгу и имеет II категорию национальной природоохранной значимости. Она любит богатые растительностью, небольшие, хорошо прогреваемые водоемы, питается кровью лягушек и приходящих на водопой млекопитающих. Живет долго, за три года вырастает до взрослого состояния. Именно такие пиявки использовались в древней медицине и применяются в современной до сих пор.

Гирудотерапия проводится во многих медицинских центрах и санаториях страны. С помощью пиявок лечат сердечно-сосудистые, гастроэнтерологические заболевания, неврологические, ревматологические, нефрологические и урологические болезни, болезни органов дыхания, решают гинекологические и даже косметологические проблемы. Кроме того, гирудотерапия повышает иммунитет, оказывает противоотечное, противовоспалительное и омолаживающее воздействие.-0-